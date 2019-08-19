СМИ: крупнейшими должниками России являются Белоруссия и Украина. Последняя признает лишь небольшую часть долга

Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.
На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина — около $3,7 млрд в сумме.
Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года.
Украина, со своей стороны, учитывает только долг перед Россией на $0,61 млрд, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа.
Венесуэла — основной должник России за пределами постсоветского пространства, если ориентироваться на открытые данные. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. А восходит он к кредиту 2011 года, который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений.
Около $3 млрд России должна Куба, но точных данных по кубинской задолженности нет (Министерство финансов республики не ответило на запрос РБК).
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