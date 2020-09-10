СМИ: Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления

По данным изданий, состояние здоровья оппозиционера ”лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации”. Навальному даже удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению, пишет "Медуза" со ссылкой на The Insider.

По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90% (восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило намного более долго и трудно, пишет The Insider). Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше его могли навещать только сами врачи и жена). Но для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны, пишет The Insider со ссылкой на источник. Охрана госпиталя ”Шарите” была усилена после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, так как это делает его положение более опасным.

По данном источника The Insider, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам Навальному, но и к ”дезинформационному шторму”, включая попытки дискредитировать клинику ”Шарите”.

Позже соратники Алексея Навального сообщили, что данные, опубликованные СМИ, несколько преувеличены.

”Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок”, — заявил ”Медузе” соратник Навального Леонид Волков, не уточняя подробностей. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что статья ”очень сильно преувеличена".

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

В свою очередь берлинская полиция сообщила РИА Новости, что не знает, откуда появилась информация об усилении охраны Навального.