Служба безопасности Украины задержала российский танкер ”Neyma” в Измаильском порту в Одесской области, сообщает пресс-служба ведомства. По версии украинской стороны, российский корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Блокировка кораблей способствовала ”остановке и захвату пограничниками ФСБ России украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа”, отмечает СБ.

Телеканал Russia Today утверждает, что следователи СБУ провели обыск на задержанном российском танкере, а также изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы. Как заявили в ведомстве, группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников закончили на танкере ”санкционированные украинским судом следственные действия”.

”Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве”, — отметили там.