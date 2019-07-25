По версии украинской стороны он участвовал в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе.
Служба безопасности Украины задержала российский танкер ”Neyma” в Измаильском порту в Одесской области, сообщает пресс-служба ведомства. По версии украинской стороны, российский корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Блокировка кораблей способствовала ”остановке и захвату пограничниками ФСБ России украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа”, отмечает СБ.
Телеканал Russia Today утверждает, что следователи СБУ провели обыск на задержанном российском танкере, а также изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы. Как заявили в ведомстве, группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников закончили на танкере ”санкционированные украинским судом следственные действия”.
”Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве”, — отметили там.
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