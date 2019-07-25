Служба безопасности Украины задержала российский танкер, после допроса экипаж отпустили

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер "Neyma". Об этом сообщает в четверг, 25 июля, пресс-служба СБУ.

Российский танкер был задержан за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, в настоящий момент СБУ готовит ходатайство об аресте, говорится в документе. "Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер "Neyma", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Название танкера было изменено на "Nika Spirit"



По результатам расследования военной прокуратуры Украины СБУ сообщила о том, что в причастности к данному инциденту подозреваются 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и один генерал-полковник.

Как утверждают сотрудники СБУ, именно танкер "Neyma" был использован Россией для блокировки украинских кораблей в 2018 году. В ходе данного инцидента тогда были задержаны 24 украинских моряка.