Словакия вышлет трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

”Словаки высылают российских дипломатов по подозрению в шпионаже”, — цитирует агентство источника.

Несколько позже Министерство иностранных дел Словакии подтвердило информацию, что трех российских дипломатов высылают из страны (Reuters).

В МИДе рассказали, что словацкие разведывательные службы установили, что сотрудники посольства России в Братиславе выполняли действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Три российских дипломата должны покинуть страну до конца текущей недели.

Россия примет зеркальные меры в отношении Словакии после высылки российских дипломатов, передает ”Интерфакс” со ссылкой на сообщение МИД РФ.

”Традиционно последует зеркальный ответ”, — сообщили в министерстве.

В июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер АндрейБабиш тогда пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".