Слова Ксении Собчак о возврате Крыма Украине проверят на экстремизм

Прокуратура Москвы направила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью Ксении Собчак украинской радиостанции ”Новое время”, в котором та заявила, что Крым был присоединен к России с нарушением международного законодательства. Об этом сообщает издание "Спектр" со ссылкой на на сайт Партии ветеранов России.
Заявление в прокуратуру с просьбой проверить слова Собчак было подано председателем партии Ильдаром Резяповым.
”Для того, чтобы дать оценку данным высказываниям Ксении Собчак на предмет наличия в них признаков экстремизма органами прокуратуры материалы дела в установленном порядке направлены в ГБУ города Москвы „Московский исследовательский центр” для проведения психолого-лингвистической экспертизы”, — говорится в сообщении.
Собчак дала интервью украинской радиостанции ”Новое время” 6 сентября. На вопрос о принадлежности Крыма она ответила, что российская сторона ”нарушила международные договоренности”, и территория Крымского полуострова должна быть возвращена Украине.
Российские власти заявляют, что Крым был присоединен к России в 2014 году на основании результатов референдума.
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