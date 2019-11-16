Слова Ксении Собчак о возврате Крыма Украине проверят на экстремизм

Заявление в прокуратуру с просьбой проверить слова Собчак было подано председателем партии Ильдаром Резяповым.

”Для того, чтобы дать оценку данным высказываниям Ксении Собчак на предмет наличия в них признаков экстремизма органами прокуратуры материалы дела в установленном порядке направлены в ГБУ города Москвы „Московский исследовательский центр” для проведения психолого-лингвистической экспертизы”, — говорится в сообщении.

Собчак дала интервью украинской радиостанции ”Новое время” 6 сентября. На вопрос о принадлежности Крыма она ответила, что российская сторона ”нарушила международные договоренности”, и территория Крымского полуострова должна быть возвращена Украине.

Российские власти заявляют, что Крым был присоединен к России в 2014 году на основании результатов референдума.