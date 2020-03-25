25.03.2020, 15:22

Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты. Главное из обращения Путина

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EST

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение к гражданам связано с ситуацией с коронавирусом.

Главное, о чем рассказал президент РФ:
- Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено;
- Нерабочая неделя в России. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля;
- Банкам рекомендовано давать ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом;

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