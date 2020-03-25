Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты. Главное из обращения Путина(23)
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение к гражданам связано с ситуацией с коронавирусом.
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