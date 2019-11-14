Следствие по крушению MH17: Москва контролировала захват Донбасса

К примеру, в одном из разговоров в начале июля 2014 года боевик с позывным "Монгол" рассказал коменданту Макеевки, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу" (министра обороны РФ Сергея Шойгу. — Ред.), уточняя, что представители Москвы "выкидывают … местных полевых командиров из подразделений", а командование переходит к "москвичам". Из другого разговора следует, что если в Донбассе и была "гражданская война", то это была война между сепаратистами, которые подчинялись разным группам российских силовиков — ФСБ или ГРУ.

Поиск новых свидетелей

Публикуя эти перехваты, Объединенная следственная группа надеется найти новых свидетелей, способных дать информацию о роли России в контроле над руководством "ДНР". JIT не исключает, что именно высокопоставленные российские правительственные чиновники, которые оказывали помощь сепаратистам, и отдали приказ о развертывании в регионе зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17.