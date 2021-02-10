Следственный комитет требует заочного ареста Леонида Волкова

Главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск, сообщилпресс-секретарь Басманного районного суда города Москвы в среду, 10 февраля. "В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", — говорится в сообщении суда.

Леонид Волков находится за границей

Оппозиционер подозревается в "вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции". По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, Волков знал о несогласованности протестной акции 23 января с властями "в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", однако якобы разместил в Youtube "призывы к несовершеннолетним" принять участие в митингах на территории Москвы и других городов России "в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников".

Сейчас глава штаба Навального находится за границей. Объявление Волкова в межгосударственный розыск означает, что его поиски будут вестись во всех странах СНГ.

Леонид Волков отреагировал на информацию о требовании заочного ареста в Facebook, написав, что он не намерен обращать на это внимание и будет работать дальше.

Массовые акции в поддержку Навального

Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу же после возвращения из Германии в Россию 18 января, прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 тысяч человек.

9 февраля Леонид Волков сообщил о планах провести мирную акцию 14 февраля в России в новом формате: жителям городов предлагается вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять несколько минут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Эха Москвы" заявила, что такие акции организуются под влиянием Запада.