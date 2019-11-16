Следственный комитет проверит обстоятельства смерти лидера "Новой России" Никиты Исаева

Она отметила, что пока не удалось выявить признаки, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Исаев, которому был 41 год, ушел из жизни в субботу, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко.

В пресс-службе РЖД агентству сообщили, что пассажиру поезда № 32 Тамбов — Москва стало плохо. После этого ему вызвали скорую на станцию Узуново Московской области. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.