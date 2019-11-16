Следственный комитет проверит обстоятельства смерти лидера "Новой России" Никиты Исаева(4)
Следственный комитет России организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
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