Следственный комитет подтвердил: отец издевался над сестрами Хачатурян. Поможет ли им это избежать тюрьмы?

"Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства. Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности. Очевидно, что Кристина, Ангелина и Мария находились в состоянии необходимой обороны, спасая свои жизни", — сообщил ТАСС во вторник защитник одной из обвиняемых Сергей Паршин.

"Расследование Следственного комитета России доказало правдивость показаний сестер Хачатурян. Сотрудники Следственного комитета России официально вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна. Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого. Однако соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении признаны установленными фактами. Защитники сестер Хачатурян, надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать — девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено", — сказал он.

Он напомнил, что в мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления о преступлениях в ГСУ СКР с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца. Доследственная проверка проводилась по ст. 117 УК РФ (истязания), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).