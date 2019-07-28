28.07.2019, 13:17

Скончался журналист Владимир Кара-Мурза

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rus.delfi.ee
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Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-МурзаФото: Youtube

28 июля умер российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза.

Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

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