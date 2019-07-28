Скончался журналист Владимир Кара-Мурза

28 июля умер российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза.
Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.
Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019
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