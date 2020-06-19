Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев, подавший в суд на Путина. Сообщалось, что у него коронавирус

В возрасте 58 лет скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. По данным источника агентства Интерфакс, он был госпитализирован после заражения коронавирусом. В мае Игнатьев подал иск против президента Владимира Путина, оспаривая решение о своем увольнении.

В начале мая "Коммерсант" сообщил, что Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Согласно данным издания, он находился в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких - и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет: он был назначен на должность президента республики в августе 2010 года.

В январе 2020 года с ним произошли два резонансных скандала.

Сначала Игнатьев заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А затем, вручая пожарным новую технику, поддразнил офицера МЧС, вынудив его подпрыгнуть за ключами от нового пожарного автомобиля.

Объяснения и последовавшие извинения Игнатьева не остановили волну негативных репортажей, в том числе на федеральных телеканалах. Сначала Игнатьев решением президиума генсовета партии "Единая Россия" был лишен партбилета, а на следующий день вышел указ о его отставке.

Иск против Путина

29 января Путин снял Игнатьева с должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия", после чего уже бывший губернатор подал в Верховный суд России иск к президенту, оспорив его решение.

20 мая Игнатьев подал в Верховный суд административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращении его полномочий.

Пресс-служба суда затем сообщила, что бывшему губернатору вернули исковое заявление в части требований прав на дополнительные соцгарантии. В то же время, суд принял к производству заявление в той части, где политик оспаривает саму отставку.

Рассмотрение иска должно было состояться 30 июня.