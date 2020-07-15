"Силовики сорвались с цепи и стали грызть всех подряд": российский журналист о стране после поправок

После "обнуления" конституции силовики решили, что страна отдана им на откуп: осуждение журналистки Светланы Прокопьевой за "оправдание терроризма". Арест и обвинение в "государственной измене" журналиста Ивана Сафронова. Обыски у издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и муниципального депутата Юли Галяминой, в офисах "Открытой России" и МБХ Медиа. Требование прокурора посадить на 15 лет строгого режима главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Арест и обвинение губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в заказных убийствах, которые произошли 16 лет назад…

Перечисленные "дела", при всем разнообразии обвинений и кардинальной несхожести обвиняемых, объединяет то, что все они посыпались одно за другим сразу после "обнуления". Но силовики наткнулись не то, чтобы на протест, а недовольство своими действиями с самой неожиданной стороны.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграмм-канале предстала просто ниспровергательницей основ режима, замахнулась на фундаментальные статьи УК РФ, на которых покоится путинизм, как Земля на трех китах.

"А кто читал статью "государственная измена"? Почитайте. По этой статье можно посадить длинный список отечественных журналистов. Редакцию "Медузы" и разных там проектов и бибисей — так вообще в полном составе. И в полном соответствии с законом", — заявила впавшая в кромешное вольтерьянство Симоньян.

” Суть этой линии предельно проста и до боли знакома: "Органы не ошибаются! Точка"

А один из самых верных путинистов, "политолог" Марков спросил в эфире "Эхо Москвы" по делу Сафронова: "Если на него уже 7 томов дела, значит, его вели давно, тогда почему он был допущен спецслужбами к высшим государственным секретам на должность советника главы Роскосмоса? Если Сафронов уже с 2017 года сотрудничал с чешской разведкой, почему он был допущен в президентский пул, где мог очень много узнать, что очень интересно разведке США?"

С этой откровенно ревизионистской и уклонистской позицией Маргариты Симоньян и Сергея Маркова резко контрастирует твердокаменная линия, которую проводит в отношении "государственного изменника" Сафронова телеведущий Владимир Соловьев и его "эксперты". Суть этой линии предельно проста и до боли знакома: "Органы не ошибаются! Точка".