”Сильно наврали”: Леонид Волков ответил на сюжет ”России 1” о расходах Навального в Германии

Корреспондентка Анастасия Попова утверждает, что Навальный снимал ее два месяца по стоимости 530 евро в сутки. Она сделала акцент на наличии в квартире двух диванов, кофе-машины, ванной с джакузи и свежих фруктов. Также она заявила, что съемки фильма о ”дворце Путина” на студии The Black Forest обошлись команде политика в 1 миллион евро.

Позже стало известно, что команда телеканала выдала себя за туристов из Бельгии, а также снимала хозяина виллы во время презентации жилплощади скрытыми камерами. Сама Попова представилась фамилией мужа — Боурт, он является гражданином Бельгии. Эти новости Владимир Роменский обсудил с главой сети региональных штабов Навального Леонидом Волковым.

Волков рассказал, что хозяин виллы являлся членом движения ”Солидарность” и в начале 1980-х был вынужден бежать из Польши, когда там начались политические гонения. Также Волков сообщил, что поддерживает с хозяином виллы связь, и тот был очень огорчен тем, что пустил журналистов, не догадавшись об их намерениях.

Волков подчеркивает, что съемка скрытой камерой является уголовно наказуемым преступлением как в Германии и Бельгии, так и в России.

Волков также сообщил, что лично договаривался об аренде с хозяином, и поскольку квартиру арендовали на шесть недель, тот сделал большую скидку. По сообщению Волкова, в сюжете ВГТРК стоимость квартиры была завышена в два раза. Счет оплачивал близкий друг Навального, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Касательно съемок фильма-расследования на студии The Black Forest в немецком городе Кирхцартен, Волков сообщил, что лично оплачивал счет за ее аренду — 1800 евро за два съемочных дня. Заявка на съемки поступила не из США, как сообщает в своем репортаже Попова, а от Волкова.

Хозяин немецкой виллы, где жил Навальный, рассказал об обманувших его журналистах ВГТРК

Журналисты ”Вестей недели”, снимавшие виллу в немецком Фрайбурге, где жил Алексей Навальный, выдавали себя за туристов из Бельгии. Об этом Дождю рассказал хозяин жилья.

По его словам, он не знал, что сдал дом российским журналистам, а те снимали его скрытой камерой. Корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Боурт.