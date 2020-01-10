Швейцарский суд обязал Россию выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма

Соответствующим решением швейцарский суд отменил апелляцию России, которая пыталась обжаловать проигрыш в суде предыдущей инстанции. В частности, Россия ссылалась на то, что подобное дело не должен рассматривать суд в Швейцарии. Суд эти доводы отклонил.

16 апреля 2019 года в «Укрнафте» сообщили, что победили в международном арбитраже при ООН в деле против России за потерянные в результате аннексии Крыма активы. Арбитраж присудил РФ выплатить компании 44,45 миллиона долларов и компенсировать расходы на арбитражные слушания.

Отметим, что это уже не первый подобный приговор суда в пользу украинских компаний, которые требуют компенсации в России за аннексию Крыма.

Напомним, что Третейский суд в Гааге обязал Российскую Федерацию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.