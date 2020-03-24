Шутки о коронавирусе: грозят ли россиянам штрафы по "пакету Яровой"?

По его словам, злого умысла у пользователей, рассылающих такие сообщения, обычно нет. "Проблема в том, что у людей просто нет достоверной информации о COVID-19, — говорит эксперт. — Ситуация усугубляется тем, что люди все меньше доверяют официальным структурам. Гораздо больше доверия вызывает информация, полученная через мессенджеры от знакомых".
Как правило, отследить, кто первым запустил "утку", технически невозможно. А поскольку государство не может контролировать такие рассылки, в будущем, скорее всего, участится наказание за их распространение случайных людей, считает Климарев.
Как реагировать на сомнительные сообщения в мессенджерах
Саркис Дарбинян обращает внимание на то, что все чаще тему коронавируса используют мошенники, чтобы заполучить данные россиян при помощи фишинга. Пользователи получают электронные письма якобы от Минздрава, правительства Москвы или других органов, в которых их просят зарегистрироваться где-то, внести себя в некие списки и т.д. Узнав личные данные, мошенники используют их, например, для доступа к банковским счетам.
"Если вам приходит сообщение общего характера от малознакомого человека под лозунгом "все пропало!", этому ни в коем случае верить нельзя", — говорит Михаил Климарев. Лучше всего попросить отправителя перестать сеять панику. Даже если сообщение пришло от близкого и уважаемого вами человека, информацию следует перепроверить, в том числе на сайтах на иностранных языках. Лучше, если ее удастся подтвердить сразу в нескольких источниках.
По наблюдениям Климарева, чаще всего сомнительным сообщениям верят люди старшего поколения, у молодежи уже выработан определенный иммунитет. "Одним из самых модных выражений у подростков сегодня являются фразы "Дай пруф" и "пруфлинк или не было" (просьба дать ссылку с подтверждением информации. — Ред.)", — говорит эксперт.
К моменту публикации этой статьи распространяемое в мессенджерах сообщение об ужесточении контроля над информацией в Рунете в связи с "пакетом Яровой" официально назвали фейком в управлениях МВД нескольких регионов России, включая Самарскую, Ростовскую и Тверскую области.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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