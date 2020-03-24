Шутки о коронавирусе: грозят ли россиянам штрафы по "пакету Яровой"?



На самом деле наказание за публикацию в интернете фейков предусматривает не "пакет Яровой", а так называемый "закон Клишаса", вступивший в силу в 2019 году. Речь идет о п.9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которому за распространение "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений" грозит штраф от 30 000 до 100 000 рублей.

Именно по этому закону 19 марта было предъявлено обвинение женщине из города Свободный Амурской области, написавшей в соцсетях, что там уже есть заразившиеся коронавирусом. Жительницу Липецкой области также привлекли к ответственности за то, что она распространяла ложную информацию о числе заразившихся.

Отличие шутки о коронавирусе от фейка



В "законе Клишаса" говорится о "заведомо ложной информации". Однако правомерно ли использовать это определение, когда речь идет о шутках? Как пояснил в беседе с DW Саркис Дарбинян, глава юридической службы общественной организации "Роскомсвобода", теоретически наказать пользователя, опубликовавшего шутку о коронавирусе, по закону о фейках можно.

"Но доказывать состав преступления в таком случае будет очень сложно, потому что для этого необходимо оценивать контекст, — отмечает эксперт. — Насколько наши суды готовы рассматривать подобного рода заявления, сказать сложно, ведь особой практики в этой области нет".

Менее оптимистично настроен Дамир Гайнутдинов — юрист международной правозащитной группы "Агора", специализирующийся на делах о защите свободы слова. По его словам, ответственность за распространение в интернете шуток введена в России "уже давным-давно". После появления в 2012 году первых законов о "черных списках" сайтов из-за шуток, мемов и сатиры в стране был заблокирован целый ряд интернет-страниц. Где проходит граница между шуткой и "заведомо ложной информацией", по словам эксперта, будет решать прокурор.

"Сейчас у властей нет никаких препятствий для того, чтобы считать шутки административным правонарушением, — считает Дамир Гайнутдинов. — Тем более когда в их руках появился такой инструмент, как борьба с эпидемией коронавируса". В этой ситуации к фейкам могут причислить любую информацию из неофициальных источников, считает он.

Откуда берутся слухи о коронавирусе



Однако у этого явления есть и обратная сторона: в мессенджерах и соцсетях действительно резко увеличилось количество сомнительных сообщений, связанных с коронавирусом. По словам директора некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаила Климарева, особенно много фейков сейчас курсирует в WhatsApp: "Вплоть до предупреждений о том, что нельзя пускать в квартиру людей в защитных костюмах, поскольку это замаскированные взломщики".