Штаб Навального рассказал про московский хостел, где 60 человек заперли на карантин без еды и электричества

Жильцы хостела рассказали активистам, что карантин объявили 1 апреля, когда одного из постояльцев забрали в больницу с коронавирусной инфекцией. Остальные жильцы получили постановление санитарного врача об обязательном карантине. ”С тех пор карантин продлевают каждые две недели, так как в хостеле регулярно появляются новые заболевшие. Последнее продление на 12 дней произошло 22 апреля”, — сообщает штаб. Заместитель главного санитарного врача по Южному административному округу Москвы Ирина Михейкина подтвердила, что хостел полностью закрыт на карантин.

Сейчас жильцов круглосуточно охраняет наряд полиции, не позволяя им покинуть здание. При этом постояльцы подчеркивают, что хостел не предоставляет жильцам еду и не позволяет курьерам оставлять еду около входа, чтобы жильцы могли ее забрать. Продукты и воду приходиться передавать на веревке через окна.

Также жильцы говорят, что в хостеле не проводится дезинфекция, у постояльцев нет никаких средств защиты. 22 апреля в здании отключили воду на кухне и душевой, работает только один туалет. 24 апреля было отключено электричество. ”В комнатах свет не работает. Работают у людей только несколько розеток”, — отмечают жильцы. Администрация хостела ситуацию не комментирует, объясняя отключение воды ”аварийной ситуацией”. При этом с жильцов продолжает требовать оплату комнат.

В хостеле находится порядка 60 человек, сколько из них заражены коронавирусом — неизвестно.