25.04.2020, 13:05

Штаб Навального рассказал про московский хостел, где 60 человек заперли на карантин без еды и электричества

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25 апреля московский штаб политика Алексея Навального опубликовал видео ”Коронавирусный барак Сергея Собянина. Карантин без воды и света”. В нем рассказывается о ситуации с карантином в хостеле, расположенном в торговом центре ”Маяк” в московском районе Чертаново, передает "Медуза".

Жильцы хостела рассказали активистам, что карантин объявили 1 апреля, когда одного из постояльцев забрали в больницу с коронавирусной инфекцией. Остальные жильцы получили постановление санитарного врача об обязательном карантине. ”С тех пор карантин продлевают каждые две недели, так как в хостеле регулярно появляются новые заболевшие. Последнее продление на 12 дней произошло 22 апреля”, — сообщает штаб. Заместитель главного санитарного врача по Южному административному округу Москвы Ирина Михейкина подтвердила, что хостел полностью закрыт на карантин.

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Сейчас жильцов круглосуточно охраняет наряд полиции, не позволяя им покинуть здание. При этом постояльцы подчеркивают, что хостел не предоставляет жильцам еду и не позволяет курьерам оставлять еду около входа, чтобы жильцы могли ее забрать. Продукты и воду приходиться передавать на веревке через окна.

Также жильцы говорят, что в хостеле не проводится дезинфекция, у постояльцев нет никаких средств защиты. 22 апреля в здании отключили воду на кухне и душевой, работает только один туалет. 24 апреля было отключено электричество. ”В комнатах свет не работает. Работают у людей только несколько розеток”, — отмечают жильцы. Администрация хостела ситуацию не комментирует, объясняя отключение воды ”аварийной ситуацией”. При этом с жильцов продолжает требовать оплату комнат.

В хостеле находится порядка 60 человек, сколько из них заражены коронавирусом — неизвестно.

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