Штаб Навального объявил о новой акции протеста 14 февраля

”Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить”, — сказал Волков.

У себя в телеграм-канале Волков рассказал о подробностях предстоящей акции. ”Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте”, — написал Волков.

”Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее”, — добавил глава сети штабов Навального.

23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране были задержаны более десяти тысяч человек.

4 февраля Леонид Волков сообщил, что следующие протестные акции в поддержку политика будут проходить весной и летом. ”Если будем выходить каждую неделю, то получим еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [речь идет о выборах в Государственную думу в 2021 году]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами”, — сказал тогда Волков.