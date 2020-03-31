Штаб Навального: несовершеннолетний сын Ликсутова после возвращения из Куршавеля вместо самоизоляции устроил стритрейсинг и попал в ДТП

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали в Куршевеле, привезли оттуда чемодан вирусов».
Вице-мэр Максим Ликсутов отправил своего несовершеннолетнего сына Оскара в Куршевель прямо в разгар эпидемии. Когда Оскар вернулся, он не самоизоляцировался вместе с папой дома, а продолжил общаться с людьми, участвовать в нелегальных уличных гонках на родительских авто и вместе с другими «мажорами» и устроил ДТП.
Неформальное объединение подростков-стритрейсеров, к которому принадлежит Оскар, выкладывает видео о своих похождениях на YouTube. И, несмотря на то, что они замазывают лица и номера, Штабу Навального удалось доказать, что за рулём именно сын главы департамента транспорта.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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