”Шок и тормоз”: почему Россию накроет кризис

”Вы знаете, управление экономикой или, если хотите, управление государством, на самом деле в чем-то простая вещь — это как (управление) автомобилем. Есть две педали: одна называется газ, другая называется тормоз. Как мы с вами понимаем, нужны и та, и другая”, — начал объяснение Чубайс.

По его словам, ”педаль газа — экономика, первый вице-премьер, педаль тормоза — правоохранительная система”, — сказал глава ”Роснано”.

”Я бы сказал так: мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат. Так не поедем. Не поедем”, — сделал вывод Чубайс, добавив, что нужно что-то делать с педалью, которая называется ”правоохранительная система”.

А само по себе состояние экономики России вполне стабильное, считает глава госкомпании. Вот только роста нет. ”Мечтать о таком невозможно было в наше время, да даже во время Германа Оскаровича Результат — сколько там… 1,2%? 1,1% роста? Ну, называя вещи своими именами, роста нет”, — констатировал Чубайс.

Напомним, оба спикера ранее работали в правительстве. Греф возглавлял Минэкономразвития в 2000 — 2007 годах. Чубайс работал зампредом, первым зампредом правительства и одновременно министром финансов в 90-е годы, был главой администрации президента Бориса Ельцина.

Центробанк предупреждает



Эксперты, опрошенные ”Газетой.Ru”, считают, что опасения по поводу ”сырьевого шока” несколько преувеличены. Во-первых, власти все-таки пытаются готовить экономику к кризису, сюрприза, как в 2008-м не будет. Центробанк на этой неделе обновил свой рисковый сценарий для финансовой системы страны на 2020 — 2021 годы.

И в нем рассматривается действительно драматическое падение стоимости барреля — до $20.

Что будет, если нефть обвалится до этой величины? Инфляция в России подскочит до 7-8%. Экономика упадет на 1,5-2% ВВП после роста на 0,8-1,3% в 2019-м.

Кроме того, при реализации рискованного сценария из России усилится отток капитала.

Но с 2021 года, по оценке ЦБ, ситуация нормализуется.

Если критическая ситуация на рынке нефти будет сохранятся недолго, то для России это действительно не будет шоком, отмечают эксперты.

”Драматизировать не стоит. Да, если нефть по $20-25, придется ужаться в расходах. Но на два-три года запасов Фонда национального благосостояния хватит, чтобы удержаться на плаву”, — говорит доцент РАХиГС Сергей Хестанов.

Аналогичного мнения придерживается и Антон Покатович, главный аналитик ”БКС Премьер”. Но если спад в мировой экономике затянется лет на десять, то, возможно, повторится ситуация, как во времена СССР. В 1986 году мировые цены на нефть упали почти в пять раз и советская экономика этого не пережила.

Впрочем, даже при пустой кубышке ФНБ у правительства еще останется пара ”фишек”, которые спасут страну от полного краха. ”Можно, например, девальвировать рубль и заморозить нацпроекты”, — говорит Хестанов.

Активное снижение нефтяных цен, предсказанное Грефом, ниже уровней 40$ видится экспертам маловероятным в перспективе 2020-2021 годов. ”Основным фактором, защищающим рынок от столь масштабных провалов цен и их фиксации на пониженных уровнях, является действие сделки ОПЕК+. Мы ожидаем, что действие данного пакта будет продлеваться в ближайшие годы, а объемы сокращения добычи корректироваться в зависимости от вектора развития мировой экономики, а также действия геополитических факторов”, — говорит Антон Покатович, главный аналитик ”БКС Премьер”.

Тем не менее он считает, что провал ценовой конъюнктуры нефтяного рынка может быть реализован. Если сойдутся в одной точке сразу три фактора. Во-первых, если торговый конфликт США и Китая перейдет в горячую стадию. Это окажет масштабное давление на темпы роста мировой экономики, утягивая их к отметкам 2-2,5%, что в свою очередь приведет к замедлению потребления нефти и снижению ее стоимости .

”Во-вторых, наступает масштабная геополитическая разрядка, освобождающая добычу Венесуэлы и Ирана из-под американских санкций, вследствие чего на рынок может вернуться более 2,5 млн барр/сутки нефтяного предложения, что также снизит цены черного золота”, — говорит Покатович.