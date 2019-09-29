29.09.2019, 21:08
Школьница погибла из-за оставленного заряжаться на ночь смартфона
В Алма-Атинской области Казахстана из-за заряжающегося смартфона погибла 14-летняя школьница, пишет НТВ.
В Алма-Атинской области Казахстана из-за заряжающегося смартфона погибла 14-летняя школьница, пишет НТВ.
Причиной смерти, предположительно, стал удар тока. Перед тем как лечь спать, 14-летняя девочка оставила у изголовья заряжавшийся телефон.
Как сообщили в областном департаменте полиции, данный факт зарегистрирован как несчастный случай, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Ведется проверка.
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