Школьница погибла из-за оставленного заряжаться на ночь смартфона

Причиной смерти, предположительно, стал удар тока. Перед тем как лечь спать, 14-летняя девочка оставила у изголовья заряжавшийся телефон.

Как сообщили в областном департаменте полиции, данный факт зарегистрирован как несчастный случай, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Ведется проверка.