29.09.2019, 21:08

Школьница погибла из-за оставленного заряжаться на ночь смартфона


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Samsung Note 9
NutitelefonFoto: Madis Veltman

В Алма-Атинской области Казахстана из-за заряжающегося смартфона погибла 14-летняя школьница, пишет НТВ.

Причиной смерти, предположительно, стал удар тока. Перед тем как лечь спать, 14-летняя девочка оставила у изголовья заряжавшийся телефон.

Как сообщили в областном департаменте полиции, данный факт зарегистрирован как несчастный случай, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Ведется проверка.

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