Шестой случай в России: у вернувшегося из Италии жителя Московской области выявлен коронавирус

У вернувшегося из Италии россиянина выявлено заражение коронавирусом. "2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у гражданина Российской Федерации", — сообщил в понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В каком именно городе находится пациент, не уточняется.

По данным оперативного штаба, житель Московской области заболел 21 февраля во время отпуска в Италии, 23 февраля он вернулся в Москву рейсом из Милана, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас он изолирован в соответствующем отделении. Заболевание проходит в легкой форме. Контактировавшие с пациентом находится под медицинским наблюдением. По данным телеграм-канала Baza, заболевший находится в Москве.

Шестой пациент с коронавирусом в России

Это уже шестой подтвержденный случай заражения новым коронавирусом в России. Ранее возбудителя выявили у двух граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье, а также у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.