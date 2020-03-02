Шестой случай в России: у вернувшегося из Италии жителя Московской области выявлен коронавирус(1)
Заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 россиянин изолирован в инфекционной больнице, в конце февраля он вернулся из Италии.
Заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 россиянин изолирован в инфекционной больнице, в конце февраля он вернулся из Италии.
У вернувшегося из Италии россиянина выявлено заражение коронавирусом. "2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у гражданина Российской Федерации", — сообщил в понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В каком именно городе находится пациент, не уточняется.
По данным оперативного штаба, житель Московской области заболел 21 февраля во время отпуска в Италии, 23 февраля он вернулся в Москву рейсом из Милана, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас он изолирован в соответствующем отделении. Заболевание проходит в легкой форме. Контактировавшие с пациентом находится под медицинским наблюдением. По данным телеграм-канала Baza, заболевший находится в Москве.
Шестой пациент с коронавирусом в России
Это уже шестой подтвержденный случай заражения новым коронавирусом в России. Ранее возбудителя выявили у двух граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье, а также у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.
По данным сайта Worldometer, число вылечившихся от пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, по всему миру достигло 2 марта 45 511 человек. Еще 3069 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала вспышки коронавируса приблизилось к 90-тысячной отметке. При этом более 80 тысяч заражений приходится на Китай, 4,3 тысячи — на Южную Корею, 1,7 тысячи — на Италию.
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