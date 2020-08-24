Шесть стран-партнеров ЕС подтвердили присоединение к санкциям в отношении России

"Страны — кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года", — говорится в заявлении.

Эти шесть стран присоединились к европейскому санкционному режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение, напоминает ТАСС.