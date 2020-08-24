Шесть стран-партнеров ЕС подтвердили присоединение к санкциям в отношении России

Шесть стран-партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Страны — кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года", — говорится в заявлении.
Эти шесть стран присоединились к европейскому санкционному режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение, напоминает ТАСС.
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
Вы только посмотрите, в кого превратилась жена Сердюкова
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок