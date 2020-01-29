Шендерович раскрыл тайну ”политических шуток” Максима Галкина

”За 20 лет выращено поколение людей, которыми не надо командовать. Они знают, где красная линия проходит. Они даже близко к ней не подходят. Дозволенные шутки, дозволенный юмор. Галкин не говорит ничего недозволенного, иначе его не было бы на Первом канале. Дозволенный юмор, в том числе и самим человеком. Тут каждый сам для себя определяет приоритеты. Самоцензура — это следствие цензуры. Это дрессировка. Как собаке через какое-то время не нужен электрошокер, она сама ведет себя так, как нужно хозяину”, — сказал Шендерович.

Ранее во время выступления в Новосибирске Максим Галкин на рассказал о цензуре на российском ТВ. Он также высказал сожаление, что главное внимание телеэфира занимает Украина, а не Россия. Также Галкин много шутил о российской политике.