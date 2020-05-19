Шаманство и спасение души: Фейгин рассказал о новых увлечениях Путина

”Я вам могу сказать, что сам Путин — человек не верующий. Он сейчас очень сильно увлекается оккультными делами, Шойгу его притянул до Тувинских шаманов. Они ездят на отдых и там встречаются с рядом лиц, магические практики применяют, но не критично. Многие говорят, что Путин циничный и меркантильный и сверх идеей не одержим, кто-то считает, что с возрастом что-то в нем произошло, что на него повлияли измены и предательства или он болен. Я субъективно считаю, что он ищет спасение души”, — отметил Фейгин.

В интервью он поделился инсайдерской информацией о российских серебрити, ценниках за интервью. Кто ровнее других? Как проводят карантин знаменитости? Сколько может стоить интервью с доктором Мясниковым? Откуда ”Медуза” получает информацию? И от кого зависим адвокат Илья Новиков?

Также он порассказал о том, почему православие как титульная религия для нынешней системы. В чем ошибка оппозиции в отношении РПЦ? Почему люди бегут от всего религиозного? Что не знают многие верующие?

Почему у Марка Фейгина отсутствует альтернативное мнение на канале? Крым аннексирован, оккупирован или присоединен? Об этом и не только.

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