30.05.2020, 16:45

Севший в "Шереметьево" самолет выбросил пламя из-за догорания остатков топлива


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Tallinna Lennujaam droonifotod
Tallinna Lennujaam droonifotodFoto: Jaanus Lensment

Выброс пламени произошел из пассажирского Airbus после посадки в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"После касания полосы при рулежке из вспомогательной силовой установки в хвостовой части лайнера произошел выброс пламени из-за догорания остатков топлива", — рассказал он.

Лайнер выполнял внутренний рейс, на борту были пассажиры.

Никто не пострадал.

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