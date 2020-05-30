30.05.2020, 16:45
Севший в "Шереметьево" самолет выбросил пламя из-за догорания остатков топлива
Выброс пламени произошел из пассажирского Airbus после посадки в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Выброс пламени произошел из пассажирского Airbus после посадки в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"После касания полосы при рулежке из вспомогательной силовой установки в хвостовой части лайнера произошел выброс пламени из-за догорания остатков топлива", — рассказал он.
Лайнер выполнял внутренний рейс, на борту были пассажиры.
Никто не пострадал.
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