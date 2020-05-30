Севший в "Шереметьево" самолет выбросил пламя из-за догорания остатков топлива

"После касания полосы при рулежке из вспомогательной силовой установки в хвостовой части лайнера произошел выброс пламени из-за догорания остатков топлива", — рассказал он.

Лайнер выполнял внутренний рейс, на борту были пассажиры.

Никто не пострадал.