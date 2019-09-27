"Северный поток-2": властям Дании требуется дополнительное время

"В настоящий момент невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, в числе прочего, от результатов возможных дальнейших консультаций с другими странами в контексте Конвенции Эспо", - пояснили в пресс-службе.

Конвенция Эспо или Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте, принятая в 1991 году, закрепляет обязательства сторон в отношении оценки воздействия на окружающую среду на ранних стадиях планирования.

В Датском энергетическом агентстве сообщили, что DEA попросило компанию Nord Stream 2 AG представить оценку по ОВОС при прокладке участка "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм и сопроводить эту оценку заявкой на строительство в этом районе. Как пояснили в агентстве, эта просьба была вызвана тем, что DEA обязана позаботиться о том, чтобы разрешение на строительство было выдано на самый оптимальный маршрут в плане безопасности и охраны окружающей среды.

"На данный момент представляется, что юго-восточный маршрут по континентальному шельфу (Дании. - Ред.) - более подходящий, чем северо-западный, учитывая целый ряд параметров в сфере экологии и безопасности, таких как воздействие на судоходство и заповедные зоны", - отмечается в ответе пресс-службы DEA на запрос DW.