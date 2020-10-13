Сергей Лавров пригрозил прекратить диалог России с Евросоюзом

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", — сказал он.

Лавров указал, что есть предостаточно фактов того, как ЕС совершенно "неподобающе и неприемлемо" ведет себя в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

"Россия хочет в общем понять, можно ли какой-то бизнес иметь с ЕС в нынешних условиях", — отметил министр.

Оценка со стороны ЕС

Лавров заявил, что России нужно перестать рассматривать западных партнеров как источник оценок своего поведения, которым стоит следовать.

"Я согласен с теми политологами, <…> [которые] как бы угадали вызревающее у нас ощущение: нам надо перестать рассматривать наших западных коллег, и в том числе Евросоюз, в качестве источника оценок нашего поведения, которым мы начинаем следовать и как бы мерить себя тем самым аршином. Мне кажется, нам нужно перестать оглядываться на них", — сказал Лавров.

Он напомнил, что на недавнем заседании Совета ЕС звучали нравоучительные заявления о том, что Россия не смогла "воспользоваться шансом объяснить, что случилось с Навальным". "В более концептуальном плане не так давно, пару недель назад, выступала [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, которая сказала, что важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера Евросоюза. Это очень серьезное заявление из уст высшего официального лица Еврокомиссии", — отметил министр.

По словам Лаврова, во вторник в ходе продолжительного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем он указал собеседнику на то, что в ситуации, когда в адрес РФ звучат высокомерные заявления о невозможности вести дела как обычно, Россия хочет понять, можно ли вообще вести "какой-либо бизнес" с Евросоюзом в нынешних условиях.