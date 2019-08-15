Сергей Лавров огласил сроки внедрения электронных виз в России

"Мы стремимся к тому, чтобы через полтора года все наши партнеры могли пользоваться электронными визами для въезда в Российскую Федерацию, что, конечно, будет стимулировать туризм, в том числе экологический", - сказал Лавров.

По словам министра, электронные визы уже применяются на Дальнем Востоке на территории свободного порта Владивосток, в Калининграде, с осени этого года будут действовать на территории Петербурга и Ленинградской области.

"Уже 95 стран имеют соглашения с нами о безвизовом режиме. Почти вся Латинская Америка стала безвизовой. Я понимаю, что это далековато. Безвизовый режим и с большинством наших соседей", - добавил Лавров.

С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств (в том числе и Эстонии) могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло правительство РФ. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, действительна она в течение 30 дней. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен.