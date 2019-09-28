Сергей Лавров назвал условия возобновления авиасообщения России с Грузией

”Я ему объяснил, что мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов, тогда, наверное, мы, я бы лично это сообщение воздушное возобновил”, — сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что остановка полетов в Грузию была временным решением, и оно может быть отменено, ”когда нормализуется ситуация”.

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки на территорию Грузии, вступил в силу 8 июля. Грузинские авиакомпании с этого же дня временно не могут летать в Россию. В Минтрансе объясняли, что такие меры необходимы для обеспечения достаточной авиационной безопасности.

Это было связано с протестами в Тбилиси летом, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Одним из требований демонстрантов была отставка Георгия Гахарии, который на тот момент занимал пост главы МВД. В сентябре он стал премьер-министром, сменив на этой должности Мамуку Бахтадзе.