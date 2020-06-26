26.06.2020, 11:46

Серебренникова приговорили к условному сроку

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обновлено в 16:46
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Серебренникова приговорили к условному сроку
Foto: Sergei Bobylev/TASS

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья Олеся Менделеева.

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