Серебренникова приговорили к условному сроку

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья Олеся Менделеева.
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