Сенаторы США просят ввести санкции за "преследование оппозиции" в России

Об этом говорится в распространенном во вторник вечером совместном письме Рубио и Кардина, под которым стоят подписи еще девяти американских законодателей.

"Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан, — отмечается в послании. — Призываем задействовать акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека".

"В то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова <…>, нет", — говорится в тексте.