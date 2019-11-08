Сенатор Пушков прокомментировал слова Макрона о развитии России: негоже Парижу зависеть от Таллинна

Вторым сценарием Макрон предположил развитие России по евразийской модели, приведя в пример Китай. Вместе с тем глава Франции считает, что президента России Владимира Путина не устроит вариант ”быть вассалом Китая”.

Также Макрон предположил, что в будущем Россия может сбалансированно сотрудничать с Европой. Он считает, что российский лидер сможет пересмотреть свое отношение к НАТО и ЕС. По мнению президента Франции, восстановление отношений европейских стран с Россией может занять около десяти лет. Макрон добавил, что Европа должна изменить свою позицию по отношению к Москве.

В Кремле тоже дали оценку словам Макрона о сценариях развития России.

В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сам выбирает путь развития страны, однако ему импонирует аналитический подход французского коллеги.