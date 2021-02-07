Семьям умерших от COVID-19 врачей в России положено 2,75 млн рублей. Но не все так просто

Если врач в России заразился коронавирусом на работе и умер, то его семье положена компенсация в 2,75 млн рублей. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Сотни семей получили деньги, но некоторые добиться компенсации не могут. О том, почему это сложно, мы поговорили с юристом "Правовой инициативы" Анастасией Захаровой.

Deutsche Welle: В "Списке памяти" значится больше тысячи медиков, которые умерли в России во время пандемии. Этот список ведут сами врачи, он неофициальный и не претендует на то, чтобы его считали точной статистикой. Но, по данным на октябрь 2020 года, известно, что выплаты получили только 256 семей погибших медиков. Почему такие разные цифры?

Анастасия Захарова: Указ президента под номером 313 составлен так, что компенсацию могут получить не все. Например, она не полагается детям погибшего врача, если они старше 23 лет или если они старше 18 лет и не обучаются на очной форме обучения. Если умерший не состоял в зарегистрированном браке, его партнер не получит деньги. У некоторых просто нет супругов, а дети, например, выросли.

С одной стороны, это имеет смысл, так как компенсации могут получить только те, кто находился на иждивении медицинского работника. С другой стороны, перечень этих лиц закрытый, что не позволяет другим лицам, которые фактически были на иждивении, получить компенсацию. Например, если женщина в декрете, и она одна с ребенком, то часто ее поддерживают родители. Несмотря на то, что она фактически на иждивении родителей, компенсация ей не положена.

Но есть и отдельные сложности, их три. Во-первых, для выплаты компенсации должно быть установлено, что врач заболел на рабочем месте. На практике установить, от кого именно он заразился, очень сложно. В итоге либо расследование вообще не проводят, либо проводят и говорят, что человек заразился не на работе. Вторая сложность: не ставят диагноз "коронавирус", не тестируют людей и указывают причиной смерти пневмонию или еще что-то. Получается, человек умирает вроде как не от коронавируса.