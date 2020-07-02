Семь лет строгача. Военного эксперта Владимира Неелова осудили за продажу в Германию секретных данных ФСБ

”Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ”, — говорится в сообщении. Неелов частично признал вину, заявив суду, что не считал переданные данные секретными. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа ”Совершенно секретно”.

Его задержали в октябре 2018 года в Петербурге. При обыске его и родительской квартир сотрудники ФСБ изъяли компьютеры и флешки, но позже вернули, так как там ”не оказалось значимой информации”, писала ”Фонтанка”. Неелов отказался от адвоката и выбрал себе защитника по назначению. После задержания источник ”Интерфакса” утверждал, что Неелов не признал вину и ”вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене”.

Владимир Неелов окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Он специализировался на изучении частных военных компаний, особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

Он также соавтор книги о действиях ”Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе иракской войны (2003−2011)”, опубликованной в 2015 году. Второй соавтор книги — тоже эксперт ”Центра стратегической конъюнктуры” Олег Валецкий, участник боевых действий в Югославии и сотрудник ”частных и государственных военных компаний в бывшей Югославии, Ираке, Афганистане и в Африке”. Военный эксперт также участвовал в тематических конференциях, рассказывая, в частности, о действиях частных военных компаний в зарубежных операциях США.

Неелов сотрудничал с Центром стратегической конъюнктуры и неоднократно комментировал в СМИ деятельность ”ЧВК Вагнера”, включая прокремлевское агентство РИА ФАН. Ее численность составляет до четырех тысяч человек. Наемники воевали на востоке Украины в рядах пророссийских сепаратистов, а также в Сирии на стороне войск Башара Асада.

Вместе с тем Кремль отрицает отправку частных военных контрактников в Сирию. Наемничество в России запрещено законом и наказывается как уголовное преступление лишением свободы на несколько лет.