Сейм Польши заявил о равной ответственности СССР и Германии за начало войны

В этот же день президент Польши Анджей Дуда, как передает ”Польское радио”, заявил, что Варшава продолжит бороться за свою историю. ”Мы не позволим нам лгать и искажать нашу историю. Мы всегда будем защищать свое достоинство, это наш святой закон. Даже если нам придется выступить против самого большого противника”, — сказал он. Эту речь Дуда произнес во время визита в город Кольно, где он посетил мемориал памяти польских солдат, погибших в 1920 году в битве против наступавших большевиков во время советско-польской войны в 1919–1921 годах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию сейма Польши о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны, предложила Варшаве заявить о сомнениях в решениях Нюрнбергского трибунала.
”Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить”, — написала она в Facebook.
Захарова добавила, что, таким образом, идеология победила правду. По ее словам, складывается впечатление, что ”наука объявлена польским сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве”.
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