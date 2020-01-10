Сейм Польши заявил о равной ответственности СССР и Германии за начало войны

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в ”манипулировании историей”, сообщает пресс-служба сейма. В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

”Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны”, — говорится в резолюции. В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа. ”Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы”, — заявили в сейме.

”Сейм Польской Республики отдает дань памяти жертвам нацистского и советского тоталитаризма и выражает желание, чтобы история их мученичества никогда не фальсифицировалась и не использовалась в качестве инструмента”, — говорится в резолюции.

Документ был принят в первом чтении упрощенным порядком голосования (аккламацией).