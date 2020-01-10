10.01.2020, 15:15

Сейм Польши заявил о равной ответственности СССР и Германии за начало войны

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Мария Захарова послала сейм в Нюрнберг
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Сейм Польши заявил о равной ответственности СССР и Германии за начало войны
Reuters

Польский сейм принял резолюцию о противодействии манипулированию историей. Депутаты заявили, что Москва и Берлин несут равную ответственность за развязывание мировой войны.

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в ”манипулировании историей”, сообщает пресс-служба сейма. В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

”Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны”, — говорится в резолюции. В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа. ”Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы”, — заявили в сейме.

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”Сейм Польской Республики отдает дань памяти жертвам нацистского и советского тоталитаризма и выражает желание, чтобы история их мученичества никогда не фальсифицировалась и не использовалась в качестве инструмента”, — говорится в резолюции.
Документ был принят в первом чтении упрощенным порядком голосования (аккламацией).

В этот же день президент Польши Анджей Дуда, как передает ”Польское радио”, заявил, что Варшава продолжит бороться за свою историю. ”Мы не позволим нам лгать и искажать нашу историю. Мы всегда будем защищать свое достоинство, это наш святой закон. Даже если нам придется выступить против самого большого противника”, — сказал он. Эту речь Дуда произнес во время визита в город Кольно, где он посетил мемориал памяти польских солдат, погибших в 1920 году в битве против наступавших большевиков во время советско-польской войны в 1919–1921 годах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию сейма Польши о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны, предложила Варшаве заявить о сомнениях в решениях Нюрнбергского трибунала.

”Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить”, — написала она в Facebook.

Захарова добавила, что, таким образом, идеология победила правду. По ее словам, складывается впечатление, что ”наука объявлена польским сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве”.

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