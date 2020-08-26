Щит для стрельбы по демонстрантам и космический пистолет. Главное на форуме "Армия-2020"(1)
Российские производители оружия продемонстрировали свои последние достижения на форуме "Армия 2020" — это одно из первых массовых мероприятий за несколько месяцев. Многие форумы и конференции были отменены на фоне пандемии коронавируса. На "Армии 2020" в этом году в том числе представили специальный огнестрельный щит, который можно использовать для подавления демонстраций, а также пистолет для космонавтов.
"Армия-2020" проходит в парке "Патриот" В Московской области. Форум организует министерство обороны страны. В прошлом году общее число посетителей форума превысило 1 млн человек, говорится в официальном отчете о выставке. Пока не ясно, сколько людей посетит "Армию-2020" в этом году.
Ещё за месяц до открытия форума на его сайте не было никакой информации об ограничениях, связанных с коронавирусом. Источник Би-би-си, близкий к организаторам форума, в конце июля рассказывал, что никаких особых карантинных мер на нем пока не планируется.
Однако перед началом форума все же были введены некоторые защитные меры: посетителей и персонал обязали находиться на территории выставочного центра в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра. Кроме того, приехавшие из иностранных государств должны представить справку об отсутствии Covid-19. В помещениях и на улицах выставлены баллончики с санитайзером, а перед входом в павильоны у посетителей проверяют температуру.
Правда, за соблюдением "масочного" режима и социального дистанцирования никто не следит. Многие находятся на выставке без масок.
Русская служба Би-би-си посетила главную военную выставку в этом году и выбрала семь самых интересных экспонатов.
Оружие против митингующих
Научно-исследовательский институт прикладной химии входит в состав корпорации "Ростех" и является одним из главных поставщиков пиротехники для нужд министерства обороны России.
Салюты во время карантина. Кто за них заплатил?
На "Армию" в 2020 году компания привезла специальный полицейский щит для разгона митингов. В него встроено приспособление для стрельбы по демонстрантам. Стрелять из щита можно только нелетальными боеприпасами — резиновыми пулями, светошумовыми петардами или перцовыми зарядами.
Пусковое устройство находится с внутренней стороны, и кнопки спуска вмонтированы в ручку щита. Самое пусковое устройство состоит из 12 коротких стволов с патронами. Они разделены на три группы, а перед выстрелом можно выбрать ту, из которой будет вестись огонь.
Это сделано, чтобы каждый щит можно было снарядить тремя разными боеприпасами и применять каждый по выбору. Щит оснащен лазерным прицелом.
В рекламной брошюре, которую можно получить на стенде, изображены вооруженные "силовики", которые разгоняют митингующих с плакатами и палками в руках.
Космический пистолет
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, который также входит в состав "Ростеха", показал на выставке оружие, которое выдавали советским космонавтам.
Это трехствольный пистолет, который мог стрелять различными боеприпасами — сигнальными ракетами, дробью или пулями.
"Основное назначение этого пистолета — охота и самооборона космонавтов, которые оказались на земле. Это в современном мире найти капсулу с космонавтами при современных системах GPS не представляется большой проблемой, а в старые времена это могло затянуться на несколько дней", — рассказал Би-би-си инженер ЦНИИ ТОЧМАШ Иван Кухтинов.
Паром "Калашникова"
Концерн "Калашников" представил на выставке большой паром на воздушной подушке "Хаска-10" — он занял большую часть экспозиции концерна на открытом воздухе.
В аннотации ничего не говорится о военном применении, но модель этого же судна на стенде в павильоне перевозит военный грузовик.
Интерьер "Бумеранга"
Тяжелая колесная боевая машина пехоты (БМП) К-17 "Бумеранг" была впервые показана публике в 2015 году на параде 9 мая. Тогда российское руководство продемонстрировало сразу несколько новых бронемашин, включая танк Т-14 "Армата".
Их можно видеть на выставках, включая и нынешнюю, но "Бумеранг" стал первым из этих машин, который можно посмотреть изнутри.
БМП все еще проходит государственные испытания, и по их итогам уже решено увеличить отделение для десанта — оно оказалось слишком тесным.
Неизвестный "Абакан"
Концерн "Алмаз-Антей", который выпускает зенитно-ракетные комплексы, включая С-400, показал на выставке ЗРК "Абакан". Информации о нем в открытых источников до сих пор не было.
Судя по информации на стенде, комплекс состоит из двух машин — пусковой установки 51П6Е2, которую выставили перед павильоном концерна, и радара.
ЗРК "Абакан" предназначен для защиты войсковых объектов от ударов баллистических оперативно-тактических ракет. Такой ракетой, например, является российский комплекс "Искандер". Эти ракеты используются для уничтожения таких объектов, как штабы или узлы связи.
Китайский танк
Впервые за всю историю выставки на ней в статической экспозиции выставлен китайский основной боевой танк ZTZ-96.
Он был разработан в 1990-х годах, и в компоновке сохраняет традиции советского танкостроения, которое сильно повлияло на конструкторов из КНР.
Вместе с тем, он конструктивно и даже внешне уже не очень похож на советские и российские боевые машины — прежде всего, башней с кормовой нишей.
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