19.09.2019, 07:50

Сценаристы "Игры престолов" и еще более 70 мировых деятелей подписали инициированную Ходорковским петицию против политических репрессий в России

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NEWSru.com
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Hodorkovski fondi (Avatud Venemaa) ajakirjanduspreemiate üleandmine.
Hodorkovski fondi (Avatud Venemaa) ajakirjanduspreemiate üleandmine.Foto: Karli Saul

77 общественных деятелей, в том числе сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, актер и писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, бывшие президенты Ирландии, Литвы и Болгарии подписали открытое письмо против политических репрессий в России. Петиция была инициирована Группой поддержки гражданского общества, созданная экс-главой НК ЮКОС бизнесменом Михаилом Ходорковским, пишет The Moscow Times.

Авторы письма и подписавшие его называют себя жителями свободного мира и выражают обеспокоенность ситуацией в Москве и других российских городах. В письме говорится, что участники протестов всего лишь требовали от властей "прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность". В письме также говорится, что на фоне политических репрессий режим президента РФ Владимира Путина пытается заручиться легитимностью в свободном мире, "где его коррумпированные представители держат свои деньги" и владеют недвижимостью. Авторы требуют прекратить уголовное преследование активистов, участвующих в мирных протестах, а также привлечь к ответственности полицейских, неоправданно применяющих силу на этих акциях.

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Ранее на портале "Правмир" было опубликовано открытое письмо, в котором священники Русской православной церкви выступили в защиту фигурантов "московского дела". Они просят пересмотреть судебные решения и тюремные сроки, подчеркивая, что приговоры фигурантам "московского дела" больше похожи на "запугивание граждан России". Священнослужители также напомнили о каре за лжесвидетельство.

В ответ на это заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал составление документов, в которых "странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты", бесполезным путем, посоветовав небезразличным священникам "собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь".

Вечером 16 сентября финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Театральном центре "На Страстном", Другом театре и "Сатириконе" закончились выступлениями в поддержку актера Павла Устинова, который получил 3,5 года колонии за то, что при его задержании росгвардеец вывихнул плечо. Сам Устинов заявил, что не собирался участвовать в митинге и лишь ожидал друга вблизи места его проведения.

Актер Александр Паль создал на портале Change.org петицию с требованием освободить Устинова, которую подписали уже более 80 тысяч человек. За Устинова публично вступились многие российские артисты. Кроме того, главные редакторы "Эха Москвы", "Новой газеты" и "Дождя" обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с призывом пересмотреть приговор актеру.

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