Сценаристы "Игры престолов" и еще более 70 мировых деятелей подписали инициированную Ходорковским петицию против политических репрессий в России

Авторы письма и подписавшие его называют себя жителями свободного мира и выражают обеспокоенность ситуацией в Москве и других российских городах. В письме говорится, что участники протестов всего лишь требовали от властей "прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность". В письме также говорится, что на фоне политических репрессий режим президента РФ Владимира Путина пытается заручиться легитимностью в свободном мире, "где его коррумпированные представители держат свои деньги" и владеют недвижимостью. Авторы требуют прекратить уголовное преследование активистов, участвующих в мирных протестах, а также привлечь к ответственности полицейских, неоправданно применяющих силу на этих акциях.

Ранее на портале "Правмир" было опубликовано открытое письмо, в котором священники Русской православной церкви выступили в защиту фигурантов "московского дела". Они просят пересмотреть судебные решения и тюремные сроки, подчеркивая, что приговоры фигурантам "московского дела" больше похожи на "запугивание граждан России". Священнослужители также напомнили о каре за лжесвидетельство.