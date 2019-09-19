Сценаристы "Игры престолов" и еще более 70 мировых деятелей подписали инициированную Ходорковским петицию против политических репрессий в России(10)
77 общественных деятелей, в том числе сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, актер и писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, бывшие президенты Ирландии, Литвы и Болгарии подписали открытое письмо против политических репрессий в России. Петиция была инициирована Группой поддержки гражданского общества, созданная экс-главой НК ЮКОС бизнесменом Михаилом Ходорковским, пишет The Moscow Times.
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