СБУ: обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа не состоится. Точная дата пока не определена

Как сообщили позже РИА Новости, в пятницу не будет обмена заключенными между Москвой и Киевом, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет", — приводит ее слова издание "Обозреватель".

Она также добавила, что никаких препятствий нет, "все идет планово".

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, все еще находится в Бутырском изоляторе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

Утром СМИ сообщили, что Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", — говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

Между тем, как передает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на сотрудников киевского аэропорта Жуляны, в пассажирском терминале в ближайшие часы не ожидают рейсов из России. Тем не менее журналисты собираются в зале прилетов в Жулянах. ожидая вероятного прибытия спецборта.