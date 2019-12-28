Самолет ”Уральских авиалиний” совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Он три часа кружил над аэропортом(37)
Самолет Airbus A320 компании ”Уральские авиалинии” успешно совершил вынужденную посадку в аэропорту ”Кольцово” в Екатеринбурге, сообщает E1.RU со ссылкой на источник. По данным СК, никто не пострадал.
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