Самолет ”Уральских авиалиний” со 149 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Пассажирский самолет А-320 «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На борту находятся 149 человек, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Самолет ранее вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, после чего начал кружить над городом Сысерть. По информации источника издания, пилот решил выработать топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета, передает Медуза.
Экипаж самолета решил вернуться в Екатеринбург после того, как сработал датчик технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Елену Батурину объявили в розыск
Зарезали и контрольный в голову
«Зачем Плющенко полез»: Жулин о конфликте Тутберидзе с Тарасовой
Суд решил судьбу задолжавшей два миллиарда уборщицы