Самолет ”Уральских авиалиний” со 149 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге(8)
Пассажирский самолет А-320 «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На борту находятся 149 человек, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
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