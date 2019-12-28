Самолет ”Уральских авиалиний” со 149 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет ранее вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, после чего начал кружить над городом Сысерть. По информации источника издания, пилот решил выработать топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета, передает Медуза.

Экипаж самолета решил вернуться в Екатеринбург после того, как сработал датчик технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В аэропорту дежурят бригады скорой помощи.